Освобождение заложницы из квартиры на Ельнинской улице попало на видео

Видео: 360tv.ru

Освобождение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже, попало на видео. Ролик опубликовал телеканал «360». К тому моменту как спецназ ворвался в жилище, предполагаемый преступник был мертв. Женщина находилась в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось, что покончил с собой во время штурма мужчина, ранивший пять человек в квартире на Ельнинской улице в Москве. Накануне его по месту жительства пытались задержать сыщики ОМВД по району Крылатское по подозрению в грабеже. Он открыл огонь по полицейским и сотрудникам коммунальных служб. После этого он взял в заложники соседку. Спустя несколько часов перед штурмом он свел счеты с жизнью.