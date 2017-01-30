Тамбовских школьников заподозрили в поджоге железнодорожной станции

Двух подростков подозревают в поджоге, в результате которого полностью сгорела железнодорожная станция в районном поселке Умет Тамбовской области. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного управления МВД.

По данным полиции, вечером 29 января двое 13-летних школьников зашли в помещение станции погреться. В это время там никого не было, кроме кассира.

«Они зачем-то решили поджечь пластиковые стаканчики. Затем подростки их потушили и ушли. Однако потушили не до конца. Тлевший пластик вновь загорелся. В итоге из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар. [Личности] подростков установили благодаря камерам видеонаблюдения», — рассказали в пресс-службе.

О возгорании в здании станции 1870 года постройки сообщила в МЧС кассир, которая почувствовала запах дыма, уточнили в местном издании «ВТамбове». В тушении пожара участвовали 20 человек и шесть единиц техники, в том числе пожарный поезд. Спасти старое деревянное здание станции не удалось. Пострадавших нет.