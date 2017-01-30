Названа причина смерти певца ВИА «Верасы» Тихановича

Народный артист Белоруссии и участник ВИА «Верасы» Александр Тиханович умер от идиопатического фиброзирующего альвеолита — редкого аутоиммунного заболевания легких. Об этом изданию kp.ru сообщила дочь исполнителя, певица Анастасия Тиханович.

«Мы делали все, что можно, он ездил на лечение в Германию. К сожалению, это такое заболевание, вылечиться от которого невозможно», — рассказала Анастасия.

По ее словам, Тиханович не хотел, чтобы о его болезни узнала общественность. «Поэтому мы не делали публичных заявлений и не собирали средства», — отметила дочь певца.

Александр Тиханович скончался 28 января в Минске. Ему было 64 года.

Артист окончил Белорусскую консерваторию по классу трубы. В 1973 году вошел в состав ВИА «Верасы». Среди известных песен этой группы — «Малиновки заслышав голосок», «Завируха», «Я у бабушки живу». Он женился на вокалистке ансамбля Ядвиге Поплавской, и в 1986 году они создали дуэт «Счастливый случай». В 1988 году супруги организовали совместный театр, впоследствии ставший продюсерским центром.

При отсутствии лечения больные погибают от идиопатического фиброзирующего альвеолита через четыре-шесть лет от начала заболевания. По информации издания, Тиханович прожил с ним почти 7 лет.