Глава МВД обсудил вопросы миграции с послом Азербайджана

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы обсудили вопросы взаимодействия в сфере миграции. Об этом во вторник, 31 января, сообщается на сайте ведомства.

По словам Колокольцева, мигранты все чаще используются международным преступным сообществом для организации незаконной деятельности. «Данные процессы несут в себе серьезные риски и сопряжены с угрозами общественному порядку и национальной безопасности государств», — добавил он.

«На сегодняшний день Азербайджан стабильно занимает 5-6 место по количеству лиц, въехавших на территорию России», — говорится в пресс-релизе ведомства. В связи с этим министр выразил уверенность в необходимости расширить контакты по линии полицейских ведомств двух стран.

В апреле 2016 года Федеральная миграционная служба России была переподчинена Министерству внутренних дел.