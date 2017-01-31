Приставы принудительно повезли Навального в Киров

Видео: ren.tv

Приставы обеспечивают принудительный привод оппозиционера Алексея Навального на судебное заседание в Киров, сообщает во вторник, 31 января, РЕН ТВ. Телеканал опубликовал видео, на котором блогер в сопровождении сотрудника ФССП выходит из здания Фонда борьбы с коррупцией и садится в автомобиль. Активиста сопровождают журналисты.

30 января сообщалось, что Ленинский суд Кирова постановил принудительно доставить Навального на процесс по делу о хищении в компании «Кировлес». Заседание назначено на 1 февраля.