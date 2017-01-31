Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининградскую область

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с иронией отозвался о заявлении властей Литвы, дезавуировавших ранее высказанные депутатом Сейма претензии к России по поводу принадлежности Калининградской области.

«Слава Богу, а то мы уже перепугались», — написал Рогозин в своем Facebook, комментируя эту новость.

Материалы по теме Старые возвратники Какие российские земли в Прибалтике считают своими

В воскресенье, 29 января, депутат сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область. По его мнению, регион не был отдан навсегда.

В ответ первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил Литве вернуть России район Вильнюса (ранее Вильно), который был включен в состав Литовской ССР после Второй мировой войны.

На следующий день пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене заявила, что у Вильнюса нет притязаний на Калининградскую область. «У Литвы нет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, и она не поднимает вопросы о статусе Калининградской области. Регион является интегральной частью Российской Федерации», — подчеркнула она.

Калининград до 1946-го носил название Кенигсберг. С 1773 по 1945 год этот город был центром провинции Восточная Пруссия. После Потсдамской конференции (1945 год) ее поделили между собой СССР и Польша. Советскому Союзу досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом. Территория вошла в состав РСФСР как Калининградская область.