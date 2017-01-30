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В Совфеде предложили Литве вернуть России Вильнюсский край

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал предложение депутата Сейма Литвы Линаса Бальсиса забрать у России Калининградскую область. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает РИА Новости.

«Слабо вернуть России Вильнюсский край?...Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти», — заявил сенатор.

Он напомнил, что район Вильно (Вильнюса) никогда не принадлежал Литве. До 1917 года он входил в состав Российской империи, с 1920 по 1939 год — Польши. Эти земли были включены в состав Литовской ССР после II Мировой войны.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров, в свою очередь, заявил, что« страница территориальных вопросов по Калининграду закрыта». «Калининград входит в состав России по итогам Второй мировой войны», — подчеркнул он. Парламентарий также добавил, что РФ могла бы вернуться к обсуждению «незаконного решения о выходе» Литвы в 1991 году из СССР, чтобы не было подобных «споров».

Ранее в воскресенье бывший пресс-секретарь президента Литвы Линас Бальсис в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии «Мир в 2017 году» выразил сомнение в принадлежности России Калининградской области, поскольку, по мнению парламентария, Калининград не был отдан РФ навсегда. «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — сказал он.

Теперь возвратом должна заняться Литва или руководство Евросоюза, либо это должно быть сделано их общими усилиями, отметил депутат.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин предположил, что пересмотр итогов Второй мировой войны приведет ко вскрытию ящика Пандоры. «Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния», — отметил глава государства.

Калининград до 1946 года носил название Кенигсберг и с 1773 по 1945 год был центром провинции Восточная Пруссия. После Потсдамской конференции (1945 год) восточную Пруссию поделили между собой СССР и Польша. Советскому Союзу досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом. Территория вошла в состав РСФСР как Калининградская область.

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