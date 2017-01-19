Россия
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Аксенов отказался доказывать Вашингтону российский статус Крыма

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не видит смысл доказывать новой американской администрации российский статус региона. Об этом руководитель республики сказал в интервью газете «Известия».

«Не понимаю, почему крымчане должны что-то доказывать американцам. Мы свой выбор сделали в марте 2014 года. Полуостров де-факто и де-юре является российским. Это никак не зависит от позиции иностранных политиков и государственных деятелей», — отметил Аксенов.

По его мнению, значительная часть жителей Украины приняла выбор крымчан. «Но в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди [украинцы] боятся высказывать свое мнение», — добавил Аксенов. Кроме того, он указал на необходимость бороться с пропагандой «лживых СМИ».

11 января в ходе слушания в Сенате США кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, в частности, заявил, что считает незаконным присоединение Крыма к России. По его словам, администрация избранного президента Дональда Трампа признает результаты плебисцита только при выработке устраивающего Украину соглашения.

Сенатор также подчеркнул, что считает необходимым поддерживать статус-кво в отношении антироссийских санкций до выработки новой администрацией Вашингтона «своего подхода» в этом вопросе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, результаты которого отказались признавать подавляющее большинство стран. В Москве утверждают, что процедура присоединения региона к РФ соответствовала нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новых референдумов в Крыму не будет
Кремль приготовился терпеливо объяснять Тиллерсону позицию по Крыму
В Госдуме придумали способ доказать миру принадлежность Крыма к России
Кандидат в госсекретари США уточнил условие признания Крыма российским
Последние новости
В погребенном под лавиной итальянском отеле погибли 30 человек
Лед сковал флагмана ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного»
Актер из «Дома летающих кинжалов» упал с лошади в Таиланде
Порошенко потребовал предоставить Украине безвиз в ближайшие недели
В Ростуризме заявили об отсутствии россиян в накрытом лавиной итальянском отеле
Истомин обыграл действующего чемпиона Джоковича на Australian Open
Названы страны с наилучшими условиями для жизни в будущем
Другие материалы рубрики
00:05 Сегодня
Сергей Готье

«Если врачу проще отправить в морг — он так и сделает»

Академик Сергей Готье о нехватке органов для трансплантации и детском донорстве
20:38 17 января 2017

Президенты России и Молдавии провели переговоры впервые за восемь лет

11:05 Сегодня

При катании с уральской горки пострадали 40 человек

11:02 Сегодня

Buddha Bar закрыли после штрафа за оскорбление чувств буддистов

00:08 18 января 2017
Игорь Додон и Владимир Путин

Подошел к Кремлю

Новый президент Молдавии признал ошибки перед Москвой и обещал дружить
08:12 Сегодня

На Сахалине больница заплатит женщине компенсацию за удаление здоровой почки

19:08 17 января 2017

Мара Багдасарян после оставленного в силе ареста потребовала гинеколога

10:03 Сегодня

Жительница Братска убила своих детей

00:15 4 января 2017

Рабы психотронного ада

Как россияне поверили в то, что их «облучают» спецслужбы
18:57 17 января 2017

Геннадий Малахов предложил купаться в ванне на Крещение

07:05 Сегодня

В Госдуме спрогнозировали амнистию Сноудена и его возвращение домой

06:12 Сегодня

Минфин отверг проект антитабачной концепции Минздрава

Россия
Сергей Готье«Если врачу проще отправить в морг — он так и сделает»
Академик Сергей Готье о нехватке органов для трансплантации и детском донорстве
Игорь Додон и Владимир ПутинПодошел к Кремлю
Новый президент Молдавии признал ошибки перед Москвой и обещал дружить
При катании с уральской горки пострадали 40 человек
Buddha Bar закрыли после штрафа за оскорбление чувств буддистов
Не гонялся бы ты, поп...
Лишится ли сана пьяный священник, протаранивший восемь автомобилей
На Сахалине больница заплатит женщине компенсацию за удаление здоровой почки
Жительница Братска убила своих детей
Все материалы
Мир
Face masks depicting Russian President Vladimir Putin and U.S. President-elect Donald Trump hang for sale at a souvenir street shop in St.Petersburg, RussiaВеликий и ужасный
Почему пресса Британии и США демонизирует образ Путина
Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед объявляет о создании блокаНАТО с Кораном и гуриями
Саудовская Аравия строит собственный военный блок
People walk past the walls of Jerusalem's Old City lit in blue, white and red, colours of the French flag, in solidarity with Paris, in Jerusalem November 15, 2015Французский исход
Что заставляет евреев бежать из Пятой Республики в Израиль
В погребенном под лавиной итальянском отеле погибли 30 человек
В Японии самолет выкатился за пределы ВПП и застрял в сугробе
Монастырь Мар Маттай«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»
Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами
Стамбульский террорист рассказал о своей изначальной цели
Все материалы
Бывший СССР
Нурсултан НазарбаевЗачистить до блеска
Почему в Казахстане арестовывают высокопоставленных чиновников
Порошенко потребовал предоставить Украине безвиз в ближайшие недели
Додон высказал намерение провести референдум о расширении своих полномочий
Порошенко поведал об удовольствии от грядущей встречи с Трампом
В Таджикистане погиб начальник Генштаба
Киев заявил о задержании якобы воевавшего на стороне ополченцев россиянина
Плотницкий предложил объединить русских по примеру Богдана Хмельницкого
Все материалы
Финансы
Бери и не плати
Как «Нафтогаз» разоряет Украину
Дополнительные доходы бюджета пойдут на спасение резервов
Банки попросят ЦБ отказаться от перевода бюджетников на карту «Мир»
Кудрин поучаствовал в экономическом совещании у Путина
Китай развеял опасения дестабилизации валютного рынка из-за Трампа
Путин призвал найти новые стимулы для развития российской экономики
Пенсионер, работающий разнорабочимНажили непосильным трудом
Российское общество готовят к повышению пенсионного возраста
Все материалы
Бизнес
Дональд ТрампНеласковый щебет
Как Дональд Трамп взял в оборот автопроизводителей при помощи Twitter
Пени придержали
Уплату пеней за имущество москвичей отложили до весны
Задавить натурой
Мошенничество автоюристов пресекут натуральной компенсацией по ОСАГО
Вейпы собрались включить в техрегламент Таможенного союза
Глава «Лукойла» назвал возможную цену нефти в первой половине 2017 года
Жители США и Канады потратили 53 миллиарда долларов на марихуану
«Якутия» выявила дефект у половины своих SSJ-100
Все материалы
Силовые структуры
Заложники ситуации
Зачем США разворачивают бригаду в Восточной Европе
Достучаться до небес
Как в криминальной России разбираются с доносчиками
CH-53K King StallionСколько стоит вертолет
В поисках шеста для технологического барьера
В Забайкалье за долги начали отключать от теплоснабжения объекты Минобороны
В Ингушетии заступившийся за прохожих полицейский убил брата
В центре Москвы расстреляли директора автосервиса
Кировчанина заподозрили в краже посылок с пневматическим оружием
Все материалы
Наука и техника
Адский пепел
Что сотворило с человечеством мощнейшее в истории извержение вулкана
Чужой внутри
Как раковые клетки обретают неуязвимость и медленно уничтожают человека
Спиральная галактика NGC 3521Их взрывы
Найден источник инопланетных сигналов
Названы причины преждевременного старения
Названы страны с наилучшими условиями для жизни в будущем
Создана ультрабыстрая и холодная замена флеш-памяти
Раскрыта тайна «ведьминых кругов»
Все материалы
Спорт
Бакари СаньяНалог на глупость
За что клубы штрафуют футболистов — тест «Ленты.ру»
Сергей Ломанов-младшийШойгу в помощь
Из-за чего в российском хоккее с мячом разгорелся скандал
Истомин обыграл действующего чемпиона Джоковича на Australian Open
Индийский гуру йоги победил украинского призера Олимпиады по вольной борьбе
Веснина и Макарова вышли в третий круг Australian Open
Майк Тайсон выпустил рэп-клип
Футболист сборной Гвинеи-Бисау забил после прохода от своих ворот на КАН
Все материалы
Культура
Белла Ахмадулина«Твоя сестра, такая дура, не научилась кофе готовить?!»
Борис Мессерер о Белле Ахмадулиной и Михаил Шишкин о свободе и демократии
Шансонье Новиков нашел способ вернуть деньги обманутым пайщикам
Японский передовой
Как менялся празднующий 70-летний юбилей Такэси Китано
Парадокс акына
В чем прав лауреат Сталинской премии Джамбул
Райан Рейнольдс и Дженнифер Лоуренс получили премию People’s Choice Awards
Создатель «Бивиса и Баттхеда» снимет мультсериал про кантри-музыку
Пол Маккартни решил отсудить права на песни The Beatles
Все материалы
Интернет и СМИ
Пироманы из Луганска
Как сумасшедшие изобретатели из ЛНР стали новыми «разрушителями легенд»
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
«У меня во дворе переодетые дипломаты пьют водку под окном»
В сети высмеяли облачавшихся в прекрасных дам и бомжей американских дипломатов
Слепые поведали об опыте прослушивания порно
В сети восхитились эпичным роликом белорусского МЧС
Bloomberg раскрыл секреты страницы Цукерберга в Facebook
Олег Тиньков назвал Tatler «рассадником лохов гламура»
Все материалы
Ценности
Эльфы завелись
Фантастические создания и механизмы на выставке в Женеве
Nike снял собрал балерину и блогера на тренировку
Компания Сaviar посвятила смартфоны дружбе России с Китаем
Breitling обеспечит часами владельцев новой модели Bentley
Rolls-Royce сделал золотые лимузины для китайского миллиардера
Работали на дизеле
Из Москвы в Амстердам на новом Tiguan
Burberry нашел работу для 16-летней дочери Джуда Лоу
Все материалы
Путешествия
Не только снег
Какие деликатесы готовят в российской глубинке
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
Турция вытеснила Россию из лидеров популярности у туристов
Туристы с нескольких метров сняли на видео фонтан лавы
Лайнер со 150 пассажирами съехал со взлетной полосы в Париже
Ресторан в Сочи снизил цены для мэра города
Двух российских туристов задержали в Индии за дебош в самолете
Все материалы
Из жизни
Дональд Трамп с женой Меланией и моделью Хайди Клум в 2008 годуБойкот по-голливудски
На инаугурации Трампа не будет звезд?
«Этим парням не нужен от меня секс»
История феминистки из Абу-Даби, которая живет за счет мужчин
«Живу обычно, ем летучих мышей»
История москвича, переехавшего в Камбоджу
Хейтеры возненавидят
Обычные женщины, прославившиеся в Instagram благодаря лишнему весу
В Ирландии невеста приехала на свадьбу за рулем трактора
Британец в костюме пивной бутылки украл пиццу
В ЮАР проповедник заставил прихожан пить машинное масло
Все материалы
Тест седана с динамикой суперкара
Тест Audi S8 Plus — представительского седана с максималкой 305 км/ч
Opel заменил минивэн Meriva кроссовером
Тест: угадай автомобиль под камуфляжем
Получится ли у автопроизводителей провести настоящего знатока? Давайте проверять
Alfa Romeo показала «слабый» кроссовер Stelvio
5 провалов Детройта
Засекреченный блогер о главных премьерах первого моторшоу 2017 года
MINI добавила новому Countryman «заряженную» версию
Бандитские тачки суровых времен
Самые известные машины 1990-х
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы