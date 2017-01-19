Аксенов отказался доказывать Вашингтону российский статус Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не видит смысл доказывать новой американской администрации российский статус региона. Об этом руководитель республики сказал в интервью газете «Известия».

«Не понимаю, почему крымчане должны что-то доказывать американцам. Мы свой выбор сделали в марте 2014 года. Полуостров де-факто и де-юре является российским. Это никак не зависит от позиции иностранных политиков и государственных деятелей», — отметил Аксенов.

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По его мнению, значительная часть жителей Украины приняла выбор крымчан. «Но в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди [украинцы] боятся высказывать свое мнение», — добавил Аксенов. Кроме того, он указал на необходимость бороться с пропагандой «лживых СМИ».

11 января в ходе слушания в Сенате США кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон, в частности, заявил, что считает незаконным присоединение Крыма к России. По его словам, администрация избранного президента Дональда Трампа признает результаты плебисцита только при выработке устраивающего Украину соглашения.

Сенатор также подчеркнул, что считает необходимым поддерживать статус-кво в отношении антироссийских санкций до выработки новой администрацией Вашингтона «своего подхода» в этом вопросе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, результаты которого отказались признавать подавляющее большинство стран. В Москве утверждают, что процедура присоединения региона к РФ соответствовала нормам международного права.