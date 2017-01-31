В ДНР заявили о предотвращении теракта украинских спецслужб

Сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили террористический акт, который спецслужбы Украины пытались организовать в одной из воинских частей республики. Об этом во вторник, 31 января, заявила пресс-секретарь ведомства Мария Петрова, передает Донецкое агентство новостей.

По словам Петровой, украинские спецслужбы пытались завербовать военнослужащего ДНР Эдуарда Клыпу. В течение полутора лет в Службе безопасности Украины полагали, что он является их завербованным агентом, однако его деятельность контролировалась сотрудниками МГБ.

«Для подрыва склада украинская сторона передала Клыпе взрывное устройство, замаскированное под пластиковый кейс и оснащенное магнитом для дальнейшего размещения на металлической емкости. Переданное Клыпе устройство было изъято и деактивировано», — добавила Петрова.

Материалы по теме Скрутили в дугу Как украинские военные захлебнулись в собственной атаке под Дебальцево

Сам Клыпа сказал, что украинские спецслужбы пытались его шантажировать угрозами в адрес родственников, проживающих в Мариуполе. Однако военнослужащий сразу же обратился в правоохранительные органы.

Ранее в этот же день представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными. По его словам, об этом говорится в докладе начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, который был предоставлен президенту Петру Порошенко и оказался в распоряжении ополченцев.

В конце января обострилось противостояние за промзону Авдеевки в пригороде Донецка. Она находится недалеко от Ясиноватской развязки, этот транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.