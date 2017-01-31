Названа сумма трат приезжающих в Москву туристов

Туристы, приезжающие в Москву на шоппинг, тратят в сутки около 10 тысяч рублей. Об этом во вторник, 31 января, заявил руководитель московского Департамента спорта и туризма Николай Гуляев, сообщает МОСЛЕНТА.

В то же время гости, посещающие столицу по работе, тратят 5,9-6,3 тысячи рублей, а культурно-развлекательные туристы — 5,4-5,8 тысячи рублей в сутки.

«В зависимости от цели прибытия существенно различается и структура расходов туриста. Если деловой турист большую часть средств тратит на дорогу, проживание и питание, то для культурно-познавательного туриста около трети всех затрат составляют именно затраты на посещение мероприятий», — рассказал Гуляев.

По данным департамента, около трети туристов приезжают в Москву, чтобы поучаствовать в развлекательных мероприятиях. В частности, фестиваль «Путешествие в Рождество» привлек в столицу более 4 миллионов человек. Кроме того, более 7 миллионов человек посетили фестиваль «Круг света», инсталляции которого в минувшем году были признаны книгой рекордов Гиннесса самыми масштабными в мире.