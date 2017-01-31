Москву признали лидером внутреннего туризма

Москва стала лидером внутреннего рынка путешествий. Об этом во вторник, 31 января, на заседании московского правительства заявил руководитель департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев

За 2016 год в городе побывали 17,5 миллиона гостей. Из них большая часть пришлась на российских путешественников (почти 13 миллионов). В тройку лидеров в порядке убывания также вошли Китай и Германия.

C 2010 года рост турпотока составил 37 процентов. Самая популярная цель визита в российскую столицу у гостей города в 2016 году — культурно-познавательный отдых.

В департаменте спорта и туризма также обратили внимание на то, что Москва заняла первое место в рейтинге турсервиса momondo — в десятке самых популярных у путешественников городов в зимние праздники 2016-2017 годов.

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Столица лидирует и в аналогичном списке поисковика отелей RoomGuru.ru. Кроме того, Москва попала в десятку лучших городов мира для путешествий в 2017 году по версии издательства Lonely Planet.

Чиновники также заметили, что растет средняя загрузка отелей Москвы в новогодние праздники. Если в период торжеств 2010-2011 годов этот показатель составлял 31 процент, то в аналогичный промежуток 2016-2017 годов он увеличился почти до 52 процентов.

Городские новогодние мероприятия посетили в эти праздники 12,2 миллиона российских и зарубежных граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов, данный показатель увеличился на 20 процентов. Кроме того, он в 3,5 раза превысил цифры за 2010-2011 годы.

Крупнейшим событием в эти праздники стал фестиваль «Путешествие в Рождество». Его посетили 4,8 миллиона туристов. Мероприятие принесло экономике города 56,2 миллиарда рублей доходов.

Развитие туристической инфраструктуры остается одним из главных приоритетов московской мэрии. В начале 2017 года столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что количество туристов, прибывающих в столицу, ежегодно растет. Также увеличивается число инфраструктурных объектов. В частности, за последние годы было построено 40 гостиниц, еще 40 находятся в стадии возведения.

Увеличению турпотока также способствуют другие программы мэрии. Например, благодаря «Моей улице» за последние два года число доступных путешественникам пешеходных экскурсий возросло в два раза (до 1,5 тысячи маршрутов). Кроме того, значимую роль в росте числа путешественников сыграли реконструкция парков, создание удобной транспортной навигационной системы, открытие движения по Московскому центральному кольцу, появление велодорожек и туристических информационных центров.