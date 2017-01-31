Минпромторг поддержит ZARA в локализации производства на территории России

Минпромторг окажет поддержку компании ZARA в скорейшей локализации производства на территории России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 31 января.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, в ходе совещания, состоявшегося на площадке Минпромторга по инициативе компании «ЗАРА СНГ», были обсуждены вопросы расширения сотрудничества ZARA с отечественными производителями. Речь также шла о локализации производства отдельных видов продукции группы Inditex на территории России.

«Мы договорились создать проектную группу совместно с сотрудниками компании ZARA и помочь найти надежных партнеров в России, которые позволят провести ускоренную локализацию производства продукции», — заявил замминистра.

Евтухов также отметил ответственную политику компании в отношении качества продукции. «Мы видим, что компания, безусловно, готова выполнять все требования российского законодательства, в том числе, технических регламентов Таможенного Союза», — заключил он.

Zara — международная сеть магазинов одежды, входящая в группу компаний Inditex. Она действует в 88 странах мира, включая Россию, где ей принадлежит 91 торговая точка.

