Хакеры записали бразильских абитуриентов на курсы производства рома

В Бразилии хакеры взломали сайт с результатами выпускных школьных экзаменов и фальсифицировали данные о зачислении абитуриентов в высшие и специальные учебные заведения. Об этом во вторник, 31 января, сообщает издание Globo.

Целью киберпреступников стал портал министерства образования, на котором публикуются итоги тестирования (аналогичные российского ЕГЭ), используемые для поступления. Несанкционированное проникновение на сайт было совершено в ночь на 30 января, в результате чего некоторые выпускники оказались в списках не тех вузов и профессиональных учебных заведений, куда подавали заявки.

Так, 23-летняя Тереза Гайоза, собиравшуюся поступать на медицинский факультет и получившая одну из наивысших оценок за сочинение, была зачислена на курсы по изучению технологии производства кашасы (алкогольный напиток крепостью до 40 градусов, получаемый из экстракта сахарного тростника, в ряде стран его называют бразильским ромом) в Северном федеральном институте штата Минас-Жерайс. Аналогичный инцидент произошел с 19-летней Даниэлой Готтарди, которая узнала, что кроме того зачислена на философский факультет одного из высших учебных заведений в отдаленном регионе.

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Как рассказала Готтарди, при попытке зайти на сайт она поняла, что ее пароль изменен, а когда после создания нового она все же вошла на портал, то узнала о том, что стала учащейся курсов по производству кашасы. Девушка попыталась внести изменения, но срок подачи заявок уже истек. Абитуриентка утверждает, что власти отказались помочь ей. Еще несколько выпускников сообщили, что обратились в полицию по аналогичным причинам, однако заявления у них не приняли.

В Министерстве образования Бразилии отказались подтвердить факт взлома сайта, однако сообщили, что после получения ряда жалоб начали проверку.

О личностях хакеров, а также о том, есть ли у полиции подозреваемые во взломе, не сообщается.