Режиссером ремейка «Дюны» станет Дени Вильнев

Киностудия Legendary Pictures назначила режиссером ремейка «Дюны» франко-канадского кинематографиста Дени Вильнева. Об этом в среду, 1 февраля, в своем Twitter сообщил Брайан Герберт, сын писателя Фрэнка Герберта.

Новая «Дюна» станет экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта.

О том, что компания Legendary приобрела права на кино- и телеэкранизацию книги, стало известно в ноябре.

В 1984 году фильм по книге снял американский режиссер Дэвид Линч, автор культового сериала «Твин Пикс». Главную роль в картине исполнил Кайл Маклахлен. По словам режиссера, эту работу он считает наименее удачной в своем творчестве.

Также по мотивам романа вышел мини-сериал режиссера и сценариста Джона Харрисона, впервые показанный на телеканале Sci Fi Channel. Он стал обладателем двух премий «Эмми».

В 1975 году после пяти лет подготовки к съемкам был отменен проект «Дюна» Алехандро Ходоровски.

«Дюна» — первый роман Герберта, который был опубликован в 1965 году. Считается одной из самых известных научно-фантастических книг XX века.