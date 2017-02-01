Британских любителей здорового образа жизни закидали репой, картофелем и авокадо

Жители британского города Челтнем пожаловались на неизвестных хулиганов, которые швыряют в занимающихся бегом различные овощи, фрукты и корнеплоды. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Несколько дней назад сайт Gloucestershire Live рассказал о бегуне, в которого попала картофелина, пущенная из проезжающего автомобиля. После этого выяснилось, что жертвами похожих атак становились и другие жители и гости Челтнема.

Один из читателей написал изданию, что кто-то метнул репу в его знакомую. «Эти события наверняка связаны между собой», — считает он. Другой утверждает, что в него угодило авокадо. Известно о пострадавшем, которого закидали яйцами, но чаще всего хулиганы вооружены картофелем.

Два года назад издание The Scotsman писало о задержании водителя, который неоднократно обстреливал пешеходов картофелем в районе шотландского города Клайдсбэнк.

30 января сообщалось, что в Великобритании состоялся Всемирный чемпионат по метанию хаггиса. Победитель сумел кинуть традиционное шотландское блюдо примерно на 44 метра.