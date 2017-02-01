Хабаровский губернатор пообещал выбрать непривлекательный участок

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт собрался воспользоваться возможностью получения дальневосточного гектара. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 1 февраля.

«Может, возьму гектар в Приморье, близко к границе с Хабаровским краем и тем самым увеличу площадь нашего края», — сказал глава региона. Он пообещал выбрать «непривлекательный» участок земли и облагородить его.

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По словам Шпорта, за месяц до того, как получение дальневосточного гектара стало доступно для всех россиян, число желающих получить бесплатно 100 соток в Хабаровском крае значительно увеличилось. «Всего было подано около 5,9 тысячи заявок на получение гектара, из них 3 тысячи заявок люди подали в январе. Особая активность отмечалась в последнюю неделю», — отметил губернатор.

По информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, под действие закона о дальневосточном гектара попали 38 миллионов гектаров — 48 процентов от общей площади региона.

С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона, позволяющего бесплатно получить участок земли площадью один гектар в Дальневосточном федеральном округе. Сначала этим правом были наделены лишь проживающие в некоторых муниципальных образованиях Дальнего Востока, с 1 октября 2016-го — все жители входящих в федеральный округ субъектов. Теперь воспользоваться им могут все россияне.

Находящийся в свободном обороте участок земли предоставляется на пять лет. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования — индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и еще ряд направлений.