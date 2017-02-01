В Словакии создали антифашистскую полицию

В Словакии появилось специальное подразделение полиции, целью которого является борьба с проявлениями экстремизма и призывами к нему. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера страны Роберта Фицо, отряд будет состоять из 125 человек, в его задачи входит расследование преступлений, связанных с поддержкой и финансированием терроризма и экстремизма, а также высказываниями, возбуждающими национальную рознь, в том числе в интернете, и преступлениями на этой почве.

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Как объяснил Фицо, основное внимание подразделение будет уделять борьбе с ультраправой идеологией. «Новая волна фашизма поднимается не только в остальной Европе, но и в Словакии, — отметил премьер. — Мы пренебрегали уроками истории, потому что никто не верил, что они могут повториться. Но сейчас мы видим, что в парламенте и местных органах власти люди используют фашистский салют, ежедневно слышим высказывания, ставящие под сомнение итоги Второй Мировой войны, и отрицание холокоста».

Агентство связывает создание нового подразделения с растущей популярностью ультраправых в Словакии. Их партия «Котлеба — Народная партия Наша Словакия» была основана в 2009 году политиком Марианом Котлебой. Она активно проводит антицыганскую, антимигрантскую и антимусульманскую кампании. В основе программы партии — защита словацкой национальной идентичности и традиционных христианских ценностей. В марте 2016 года это движение прошло в парламент, набрав более восьми процентов голосов. С тех пор поддержка партии в словацком обществе возросла: согласно сентябрьском опросам, ее деятельность позитивно оценивают 8,3 процента жителей страны. Партия Котлебы инициировала референдум о выходе Словакии из ЕС и НАТО.

Сам Фицо, несмотря на свою центристскую позицию, неоднократно подвергался критике со стороны правозащитников за отказ согласиться на квоты ЕС на мигрантов. В мае 2016 года он заявил в одном из интервью: «В Словакии не место исламу», а также неоднократно обвинял в росте безработицы цыган.