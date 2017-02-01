«Лего. Бэтмен» позволил Lego стать самым влиятельным брендом в мире

Lego признан консалтинговой компанией Brand Finance самым влиятельным брендом в мире. Об этом говорится в рейтинге, обнародованном в среду, 1 февраля. В него включены 500 самых дорогих и 10 наиболее влиятельных брендов мира.

В этом году Lego поднялся на две строчки в сравнении с прошлогодним рейтингом, потеснив с позиции лидера Walt Disney. Второй наиболее влиятельной мировой торговой маркой признана Google, третьей — Nike.

Составители рейтинга поясняют, что производитель конструкторов выбился в лидеры благодаря успеху вышедшего в 2014 году полнометражного фильма «Лего. Фильм», который с успехом прошел по всему миру (в Великобритании и Ирландии он был в лидерах проката). Укрепить позиции также позволило создание соцсети Lego Life. Кроме того, в феврале в прокат выходит новый фильм «Лего. Бэтмен». Рекламная кампания уже привлекла внимание общественности, что и позволило Brand Finance поставить Lego на первую строчку рейтинга.

Список самых дорогих брендов Global 500 возглавил Google, который оценивается в 109,5 миллиарда долларов. За ним следует Apple с ценой в 107,1 миллиарда долларов. Третье место в списке сохранил за собой интернет-ретейлер Amazon — 106,4 миллиарда долларов. Из российских компаний в рейтинг самых дорогих брендов вошли Сбербанк (занял 156-ю строчку), «Газпром» (344-ю) и «Лукойл» (375-ю).

