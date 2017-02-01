В МГЛУ назначили нового ректора

В Московском государственном лингвистическом университете сменился ректор. Об этом сообщает портал «Индикатop» со ссылкой на собственные источники. По информации портала, соответствующее решение было принято на ученом совете университета, состоявшемся 30 января.

Вместо исполнявшего обязанности ректора вуза Игоря Манохина, полномочия которого истекли 1 февраля 2017 года, на этот пост была назначена Ирина Краева, прежде занимавшая должность декана факультета английского языка.

Игорь Манохин был назначен временно исполняющим обязанности ректора МГЛУ в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Ирину Халееву, которая руководила вузом с 1986 года и была вынуждена уйти в силу возраста.

Московский государственный лингвистический университет — крупнейший вуз России в сфере языкознания, основанный в 1804 году. В университете преподают 35 иностранных языков, а также обучаются более десяти тысяч студентов.

