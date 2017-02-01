В кампусе Microsoft завелся обнаженный бегун

На территории кампуса Microsoft в Рэдмонде (штат Вашингтон, США) задержали бегуна, который тренировался в обнаженном виде. Об этом говорится в сообщении полиции города в Facebook.

Мужчина перед задержанием бегал по территории в одних кроссовках. Спортсмен объяснил свой внешний вид тем, что пытался таким образом укрепить иммунитет.

Поскольку на улице было холодно, полиция попросила бегуна сесть в автомобиль и не шокировать общественность.

Бегуна не стали привлекать к ответственности, поскольку никто из жителей кампуса не жаловался на неудобства, которые бы мог причинить их сосед.

По данным издания CNet, в Microsoft предпочли не комментировать инцидент.

