Газета предупредила о риске дефицита риса

Низкие цены на внутреннем рынке и неблагоприятные погодные условия могут привести в текущем сезоне к дефициту риса в России. Об этом пишет в среду, 1 февраля, «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По данным Росстата, несмотря на то, что в 2016 году в России было собрано столько же риса, сколько и годом ранее, из-за дождей в Краснодарском крае снизился выход крупы из риса-сырца. Его остатки в хранилищах на 10 января 2017 года, по данным Южного рисового союза (ЮРС), оценивались в 477,3 тысячи тонн, почти на 17 тысяч тонн меньше, чем в начале 2016-го.

При пересчете сырца в крупу остаток составлял 262 тысячи тонн против 321 тысячи тонн годом ранее. При этом до нового урожая в сентябре внутреннее потребление риса в России составит примерно 300-330 тысяч тонн, подсчитали в ЮРС.

По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, одной из причин возникновения дефицита риса стали низкие цены на внутреннем рынке: в прошлом сезоне они держались на уровне 30 тысяч рублей за тонну, а в текущем опустились до 25-26 тысяч рублей при том, что рентабельным бизнес можно считать при цене от 34 тысяч рублей за тонну. При этом у производителей нет стимула расширять посевы из-за роста валютных расходов на технику, средства защиты растений и удобрения.

Низкие цены, как отмечает «Коммерсантъ», вынуждают производителей риса наращивать его экспорт. По оценке директора директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, в первые пять месяцев сезона (июль-ноябрь 2016 года) из страны было вывезено 74 тысячи тонн риса при импорте в 50 тысяч тонн. Годом ранее за аналогичный период в страну ввезли 74 тысячи тонн и экспортировали примерно 35 тысяч тонн.

Негативная ценовая конъюнктура может привести в 2017 году к сокращению посевов риса и росту цен до 40 тысяч рублей, предупредил издание один из его отечественных производителей. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что оснований для дефицита на рынке риса нет.

31 января сообщалось, что российская продовольственная инфляция в 2016 году в 3,5 раза опередила европейскую. За год цены в РФ выросли на 3,9 процента, в странах ЕС — на 1,1 процента.