В Австрии 508 человек на санках образовали вереницу рекордной длины

В Австрии сотни человек вереницей спустились с горы на санках, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство UPI.

На горнолыжном курорте Вильдкогель-арена, находящемся в районе австрийского города Брамберг, собрались 508 человек. Они соединили свои санки в цепочку длиной 750 метров, сели на них и съехали по склону вслед за чемпионкой мира по санному спорту Лией Гейгер (Lea Geiger).

Команда из 20 сотрудников Брамбергского туристического центра и Вильдкогельской горной железной дороги в течение нескольких месяцев работала над организацией события.

Представители Книги рекордов Гиннесса признали образованную 508 санками вереницу самой длинной в мире. Обладатели прошлого рекорда спускались с горы на 50 соединенных тобогганах.

В январе сообщалось, что пакистанский спортсмен Рашид Насим установил рекорд, за 60 секунд разбив головой 43 зеленых кокоса.

