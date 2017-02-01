Канадская семья три недели строила шестиметрового снеговика

Канадец Джошуа Дьюэк (Joshua Dueck) и его семья соорудили снеговика высотой более шести метров. Трехнедельный процесс строительства мужчина запечатлел на видео, сообщает агентство UPI.

Сначала был собран каркас с широкой трубой в центре. Возле него установили форму, которую заполняли снегом при помощи шнекового транспортера для зерна. «Внутри снеговик полый, поэтому можно забраться в него и посмотреть наружу через его рот», — пишет Дьюэк.

В декабре сообщалось, что на ежегодной выставке скульптур из снега, которая прошла в китайском городе Харбин, возвели снеговика высотой 34 метра.