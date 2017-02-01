Бывший полицейский с пистолетом устроил переполох у психиатра в Стамбуле

Бывший полицейский, пришедший на осмотр к психиатру в одну из стамбульских клиник, неадекватно отреагировал на предложение о госпитализации. Об этом сообщает Hurriyet.

По словам главного врача больницы, после предложения лечь на обследование пациент, вооруженный пистолетом, вытолкал проводившего прием доктора из кабинета, запер дверь и заявил о намерении совершить самоубийство.

Прибывшие на место происшествия специалисты кризисного центра пытаются убедить мужчину не сводить счеты с жизнью.

Территория клиники оцеплена полицейскими, все пациенты и персонал медучреждения эвакуированы.

21 июня прошлого года в Брюсселе полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта. На нем был надет предмет, внешне напоминающий пояс смертника. После проведенной экспертизы выяснилось, что устройство является муляжом, наполненным пищевой солью и печеньем. По сообщению сотрудников правоохранительных органов, мужчина мог действовать в состоянии душевного расстройства.

