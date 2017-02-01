«Украинский» троян напал на полицейское управление США и похитил улики

Полицейское управление техасского города Кокрелл Хилл признало, что в декабре 2016 года стало жертвой вируса-вымогателя OSIRIS. Об этом сообщает местное подразделение телеканала ABC.

Троян похитил множество улик: записи с видеорегистраторов, камер наблюдения, фотографии и другие цифровые подтверждения преступлений, собранные за последние годы. Сообщается, что заражение произошло из-за письма от спамеров. Один из сотрудников открыл послание, якобы пришедшее от его коллеги.

Материалы по теме Вор из незалежной Как украинский хакер украл миллионы и сумел уйти от наказания

За восстановление данных злоумышленники потребовали от полицейских четыре тысячи долларов. Посоветовавшись с ФБР, стражи порядка отказались платить вымогателям и решили полностью почистить серверы.

Руководитель управления Стивена Барлага (Stephen Barlag) полагает, что атака не была целенаправленной. По его оценке, потеря информации не критична для его управления.

В релизе полицейские сообщили, что данные были украдены с помощью вируса OSIRIS, однако шифровальщика с таким именем не существует. Вероятно, сотрудники департамента столкнулись с новой версией известного троянца-вымогателя Locky, которому приписывают украинское происхождение. Он изменяет расширение шифрованных файлов на .osiris.