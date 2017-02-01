Назван самый популярный город России для путешествий на День всех влюбленных

Санкт-Петербург оказался самым популярным у туристов городом России на День всех влюбленных. Об этом сообщается в пресс-релизе поиска отелей RoomGuru.ru, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 1 февраля.

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Эксперты пришли к такому выводу, изучив информацию о бронировании гостиниц в России и за рубежом для проживания вдвоем в период с 13 по 15 февраля. На втором месте списка оказалась Москва, замыкает тройку Казань. В топ-10 в порядке убывания также вошли Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург и Великий Новгород.

Среди городов в списке самыми дешевыми оказались отели Великого Новгорода — 2,4 тысячи рублей в сутки с человека. Дороже всего проживание обойдется в Москве (3,2 тысячи рублей).

За рубежом наиболее востребованным направлением для путешествий на 14 февраля был признан Париж. На второй позиции топ-10 находится Рим, на третьей — Минск. Четвертая и пятая строчка достались Тбилиси и Баку соответственно. Во второй половине перечня (в порядке убывания) — Таллин, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван.

В 2016 году самыми популярными направлениями перелетов по России на 14 февраля стали Сочи и Минеральные Воды.

