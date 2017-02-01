Фанаты призвали сделать нового «Доктора Кто» негром или женщиной

Поклонники британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» призвали новых сценаристов взять на роль 13-го Доктора негра или женщину, сообщает The Guardian.

Питер Капальди, игравший главного персонажа с 2013 года, 31 января объявил о своем уходе из проекта. Последний эпизод «Доктора Кто» с его участием выйдет в конце декабря.

Решение о его замене канал «Би-би-си» примет через несколько месяцев. Наиболее популярные в сети предположения — чернокожий актер Дэвид Хэрвуд, английский комик Ричард Айоади и актриса Оливия Колман.

Все 12 реинкарнаций Доктора были сыграны белыми мужчинами. По словам сценариста Стивена Моффата, эта роль раньше уже предлагалась чернокожим актерам, но по некоторым причинам в итоге идея не была воплощена.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Съемки были остановлены в 1989 году и возобновились в 2005-м. Главный герой эпопеи — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС. Роль главного персонажа исполнили более 10 актеров.