Boss посвятил коллекцию путешественникам

Немецкий бренд Boss представил новую коллекцию одежды на осенне-зимний сезон. Презентация прошла в рамках недели мужской моды в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Источником вдохновения для дизайнеров стал образ путешественника, который ко всему готов и никогда не отступает перед трудностям.

В коллекции представлены вещи свободного кроя в духе 1980-1990-х годов, основную ставку модельеры сделали на контрастах: в одежде плотные шерстяные ткани сочетаются с парящим нейлоном, а строгие костюмы — с объемной верхней одеждой.

Фото: Boss 1 /3

Цветовая палитра коллекции очень сдержанная, в ней превалируют кремовые, оливковые и насыщенно-бордовые цвета.

Под брендом Boss продается одежда, аксессуары и парфюмерия. В ноябре 2016 года марка представила новый парфюм — Bottled Intense. В аромате сочетаются ноты апельсинового дерева, яблока, герани, корицы и гвоздики. Лицом рекламной кампании по продвижению новинки стал шотландский актер Джерард Батлер.