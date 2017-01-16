Boss вдохновился творениями художника Дэвида Хокни

Марка Boss запустила рекламную кампанию по продвижению коллекции одежды и аксессуаров на новый сезон. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Лицами рекламной кампании стали модели Виктор Ниландер и Фредерике Софи. Главный акцент сделан на сочетании абсолютной лаконичности и ярко звучащей индивидуальности.

Съемки проводились на открытом пространстве, напоминающем природный пустынный пейзаж. На первом плане яркие пятна прозрачных экранов – аллюзия на архитектурные элементы.

Фото: Boss

Под брендом Boss продается одежда, аксессуары и парфюмерия. В ноябре 2016 года марка представила новый парфюм — Bottled Intense. В аромате сочетаются ноты апельсинового дерева, яблока, герани, корицы и гвоздики. Лицом рекламной кампании по продвижению новинки стал шотландский актер Джерард Батлер.

Дэвид Хокни — один из самых влиятельных современных художников. В Великобритании он признан одним из самых значительных мастеров XX века. Работы Хокни есть в собраниях крупнейших мировых музеев по всему миру, в том числе в лондонской Национальной портретной галерее, в Институте искусств в Чикаго, в Национальной галерее Австралии и в Музее современного искусства в Токио.