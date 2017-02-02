В День сурка российский телеканал покажет «День сурка» 12 раз подряд

Российский кабельный телеканал TV1000 в День сурка в четверг, 2 февраля, будет показывать только культовую фантастическую комедию американского режиссера Гарольда Рамиса «День сурка». Об этом сообщается в телепрограмме.

Показ фильма начался с пяти утра, а последний сеанс запланирован на три часа ночи. Всего в День сурка одноименная кинолента будет транслироваться 12 раз.

Помимо этого фильм будет демонстрироваться в кинотеатрах четырех городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. Показ будет проведен на английском языке с русскими субтитрами.

В прошлом году британский телеканал Sky в День сурка повторил картину 13 раз подряд.

Фильм «День сурка», повествующий о телеведущем, который вынужден снова и снова переживать 2 февраля, вышел на экраны в 1993 году. Главную роль в картине исполнил Билл Мюррей.

День сурка ежегодно отмечают в США и Канаде 2 февраля. Во время праздника люди пытаются предсказать начало весны по выходу животного из домика. По традиции считается, что если сурок увидит тень и сразу же вернется в нору, то зима продлится еще шесть недель, если же из-за пасмурной погоды тени не будет и животное останется на поверхности, то весна будет ранней.