В российский прокат выйдет документалка о Дэвиде Линче

Документальный фильм «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» выйдет на российские экраны в апреле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокатной компании Arthouse.

Картина об американском режиссере появится в прокате 13 апреля, за месяц до премьеры третьего сезона его сериала «Твин Пикс». Фильм строится на интервью с кинематографистом, взятых в течение трех лет.

«Слушая рассказы о жизни Линча, мы открыли, как его живопись и фильмы отражают идеи и настроения, пришедшие из его личного опыта», — рассказывают создатели картины.

Премьера документалки состоялась на Венецианском кинофестивале.

Дэвид Линч родился в 1946 году. Он начал снимать фильмы в начале 1970-х. Наибольшую известность ему принесли картины «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда» и сериал «Твин Пикс». Последней полнометражной режиссерской работой Линча на сегодняшний день является фильм «Внутренняя империя», который вышел в прокат в 2006 году.

