Объявлена дата премьеры нового сезона «Твин Пикса»

Третий сезон американского сериала «Твин Пикс» стартует 21 мая 2017 года. Об этом заявил президент телеканала Showtime Дэвид Нэвинс, передает Deadline.

В день премьеры компания выпустит два эпизода. Нэвинс отметил, что весь сезон будет состоять из 18 серий. «Это будут незабываемые 18 часов», — добавил он.

Президент телеканала подчеркнул, что создатель сериала Дэвид Линч снял третий сезон как полноценный фильм, впоследствии поделив его на эпизоды.

В продолжении «Твин Пикса» сыграли Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. К своим ролям вернулись актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн.

«Твин Пикс» впервые транслировался на американском канале ABC в 1990-1991 годах. Сериал включает в себя 30 эпизодов. Сюжет разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, расследуемого специальным агентом ФБР Дейлом Купером. В 1992 году Линч снял полнометражный фильм-предысторию «Твин Пикс: Сквозь огонь» (Twin Peaks: Fire Walk with Me).