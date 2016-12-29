Вышла аудиокнига с диктофонными записями агента Купера из «Твин Пикса»

В США издали аудиокнигу с диктофонными записями персонажа сериала «Твин Пикс» спецагента ФБР Дейла Купера. Об этом сообщается на фансайте Welcome to Twin Peaks.

Монологи зачитал исполнивший роль Купера актер Кайл Маклахлен.

Аудиокнига под названием «Дайана... кассеты агента Купера в Твин Пиксе» (Diane… The Twin Peaks Tapes Of Agent Cooper) продается в iTunes и на Amazon. В издание входят 42 записи, в которых спецагент говорит о своих наблюдениях и мыслях, попутно пересказывая сюжет сериала.

Видео: karager23 / YouTube

Записи издавались ранее на аудиокассетах. В полноценную аудиокнигу были добавлены новые монологи.

Третий сезон «Твин Пикса» выйдет на канале Showtime в 2017 году. В нем сыграют Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. К своим ролям вернутся некоторые актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн. Режиссером выступил создатель сериала Дэвид Линч.

«Твин Пикс» впервые транслировался на американском канале ABC в 1990-1991 годах. Сериал включает в себя 30 серий. Сюжет разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследует специальный агент ФБР Дейл Купер. В 1992 году Линч снял полнометражный фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь» (Twin Peaks: Fire Walk with Me), рассказывающий предысторию сериала.