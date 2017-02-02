Украинские беженцы застряли в Харькове из-за указа Трампа

Семья украинцев, получивших статус беженцев в США в ноябре 2016 года, не смогла въехать на территорию страны из-за указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, меняющего миграционные законы. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Георгий и Лариса Габля получили статус беженцев в ноябре 2016 года в связи с вооруженным конфликтом на Украине и должны были в течение ближайших двух недель перебраться в американский Сиэтл, где проживает их дочь с мужем. Однако из-за изменений в законодательстве эта возможность заморожена как минимум на несколько месяцев.

По словам зятя беженцев Юрия Карпенко, они, согласно украинским законам, сдали внутренние паспорта, уволились и продали квартиру. Из документов у них в наличии только загранпаспорта — по ним можно выехать за пределы страны, но нельзя перемещаться внутри нее. В итоге семья Габля застряла в Харькове без жилья, работы и возможности покинуть город.

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В 2016 году украинцы занимали седьмое место в списке подающих на статус беженцев в США — речь идет о более чем 2,5 тысячи заявок. По данным некоммерческой организации World Relief, занимающейся вопросами размещения беженцев в США, в феврале только в Сиэтл должны были прибыть около 90 украинских беженцев.

27 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием беженцев из всех государств.