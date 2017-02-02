В ломбард Якутска попытались сдать ранее украденные оттуда телефоны

Полицейские в Якутске возбудили дело по факту попытки сбыта в одном из местных ломбардов мобильных телефонов, украденных оттуда же ранее. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает пресс-служба МВД России.

Дело возбуждено по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«Злоумышленник под видом покупателя долго рассматривал ассортимент, установленный на витрине. Затем, воспользовавшись занятостью продавца, похитил сотовые телефоны и скрылся. (...) Через непродолжительное время на место происшествия явился другой молодой человек, который предложил работнику ломбарда принять мобильные устройства», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Ломбардные прииски Как заработать 30 миллионов рублей на золотом ломе

Оценщик сразу признал в гаджетах ранее похищенный у него товар и обратился в полицию.

«Как оказалось, злоумышленник после совершения кражи отдал похищенные мобильные устройства своему приятелю с просьбой сбыть, а тот явился в тот же ломбард, из которого была совершена кража», — отмечают в МВД.

6 октября стало известно о случае, когда сотрудница ломбарда заговорила и пристыдила грабителя, который угрожал ей пистолетом и требовал отдать имеющиеся деньги.