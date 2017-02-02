«БеспринцЫпные чтения» №24 пройдут 22 февраля

«БеспринцЫпные чтения» №24 состоятся в Гоголь-центре 22 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подзаголовком события станет «Мужская среда».

«Я прочту два рассказа: один о нелегкой судьбе Деда Мороза на Северном Кавказе, а второй о приключениях моей собаки редкой породы тирекс-серебристый», — поделился один из участников проекта Александр Снегирев.

«Три прозаика рисуют вместе наше сегодня — смешное и серьезное, комическое и трагическое. Александр Цыпкин строит парадоксальные сюжеты, продолжая зощенковскую традицию. Александр Снегирев — мастер пластичных описаний и прицельных эмоциональных уколов. Александр Маленков ведет лирический монолог о бытии индивида, развивая жанр, открытый Жванецким», — описал задумку литературный критик Владимир Новиков.

Мероприятие начнется в 20:30. Билеты можно приобрести на сайте.