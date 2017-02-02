Политтехнологов в индийском Пенджабе уличили в наркоагитации

В преддверии выборов в индийском штате Пенджаб политтехнологи соперничающих партий активно привлекают избирателей при помощи наркотиков. Об этом со ссылкой на чиновников местного избиркома сообщает South China Morning Post.

По словам источников издания, в то время как в других штатах Индии избирателей пытаются подкупить бытовой техникой, алкоголем или наличными деньгами, в Пенджабе политтехнологи, нанятые партиями и независимыми кандидатами, предлагают наркотики. Как правило, политики во время предвыборной гонки обещают беспощадно бороться с запрещенными препаратами.

«На прошлых выборах, в 2012 году, мы запретили использование наркотиков на время голосования, — рассказал один из бывших полицейских. — Только за месяц мы изъяли около 55 килограммов героина, около 430 килограммов маковой соломки, а также обнаружили, что штат буквально набит самыми разными наркотиками». С тех пор ситуация только ухудшилась: как выяснилось в результате опроса, проведенного в 2015 году, из 27 миллионов жителей штата 320 тысяч являются наркозависимыми.

Выборы в Пенджабе начнутся 4 февраля и пройдут в несколько раундов.