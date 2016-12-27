В Индии задержали россиянина за хранение наркотиков

Полиция Индии задержала в Нью-Дели россиянина по обвинению в хранении наркотиков. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России Михаил Воробьев.

Отмечается, что гражданин России, чье имя не называется, был задержан в начале декабря, у него было изъято около 200 граммов наркотического вещества, которое индийцы называют чарас.

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«Мы запросили индийские власти о получении консульского доступа, в настоящее время он находится в тюрьме Тихар в ожидании суда», — приводит агентство слова Воробьева.

В Индии запрещены изготовление, хранение, транспортировка, продажа и покупка наркотиков. Как отмечает дипломат, полицейские активно с этим борются и регулярно задерживают иностранцев, которые в большинстве случаев не берут на себя труд изучить индийские законы.

Какое именно наказание грозит россиянину, не уточняется. По индийскому законодательству за хранение небольшого количества наркотика (до килограмма) суд может приговорить к шести месяцам тюрьмы, либо к штрафу в размере 10 тысяч рупий (147 долларов США), либо к тому и другому.

Чарас — наркотик на основе смолы конопли, распространенный в Индии, Пакистане и Непале.

