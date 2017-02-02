Вышел трейлер фильма с Дэвидом Теннантом в роли кислотного доктора

Журнал Empire опубликовал эксклюзивный проморолик байопика Mad to Be Normal («Бесит быть нормальным») с Дэвидом Теннантом в главной роли. Биографическая лента рассказывает о шотландском психиатре Рональде Лэйнге, известном как «кислотный марксист» за продвижение идеи использования ЛСД в медицине.

Лэйнг являлся одним из главных идеологов движения антипсихиатрии. В 1960-х он основал в Лондоне психиатрическую коммуну, в которой врачи и пациенты жили вместе.

Премьера фильма намечена на 26 февраля 2017 года. Режиссером выступил Роберт Муллан.

Дэвид Теннант также снялся в фильмах «Ричард II», «Возвращение», «Ночь страха» и сыграл роль десятого доктора в британском телесериале «Доктор Кто».