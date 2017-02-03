Житель Хабаровска обокрал дом на колесах приехавшего из Германии туриста

Жителя Хабаровска приговорили к двум годам лишения свободы условно за то, что он обокрал дом на колесах, принадлежащий гражданину Германии. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры в пятницу, 3 февраля.

Было установлено, что в ноябре 2016 года 24-летний молодой человек проник в припаркованный на одной из улиц Хабаровска автомобиль Mercedes Benz, на котором иностранец путешествует по миру. Мужчина похитил имущество на сумму около 150 тысяч рублей.

Хабаровчанина признали виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба»). При выборе наказания суд учел, что подсудимый совершил преступление впервые, а также вернул часть похищенного.