Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9

Проверка ракеты Falcon 9, проведенная Счетной палатой США, показала, что лопасти подающей топливо в двигатели турбины чрезвычайно подвержены риску образования трещин. Официальный отчет должен выйти в ближайшие несколько недель, сообщает газета The Wall Street Journal.

По мнению специалистов, дефекты могут потребовать редизайна силовых агрегатов компании SpaceX. Эксперты аудиторского органа при Конгрессе США отмечают, что наличие трещин недопустимо в случае использования Falcon 9 для пилотируемых полетов.

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Исполняющий обязанности главы НАСА Роберт Лайтфут заявил изданию, что о проблемах SpaceX было известно как минимум с сентября 2016 года, когда случился взрыв ракеты Falcon 9. В компании, возглавляемой Илоном Маском, сообщили, что двигательные агрегаты будут модернизированы до конца текущего года.

Взрыв на космодроме на мысе Канаверал произошел в сентябре 2016-го в ходе предстартовых испытаний носителя Falcon 9 с установленным на нем израильским спутником Amos 6. Ракета и аппарат в результате этого были утеряны, а пусковой площадке был причинен значительный ущерб.