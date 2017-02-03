Москвич госпитализирован после стрельбы на автостоянке

В Москве мужчина госпитализирован после драки, один из участников которой применил огнестрельное оружие. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Конфликт между двумя местными жителями произошел на автостоянке на юго-востоке города в четверг. «В ходе драки один из мужчин из травматического пистолета, который на него в законном порядке зарегистрирован, произвел выстрел в своего оппонента», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавший получил огнестрельное ранение.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Отмечается, что оба участника конфликта проживают на улице Головачева — недалеко от места происшествия.