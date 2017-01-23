Сотрудник прокуратуры на Урале ранил из травматики двоих во время конфликта

Старший помощник прокурора Кировограда (Свердловская область) ранил из травматического пистолета 18-летнего парня и 16-летнюю девушку в подъезде дома в городе Верхняя Пышма. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает kp.ru.

Работник надзорного ведомства во время бытового конфликта по поводу шума в подъезде жилого дома выстрелил из травматического пистолета. В результате случившегося молодые люди получили травмы лица.

«Мой сын вместе с друзьями дожидались в подъезде своего друга, который там живет. Сотрудник прокуратуры вышел с пистолетом, начал материться и сразу же перезарядил оружие. Дальше он взял моего сына за грудки и приставил пистолет к его виску», — рассказал изданию отец пострадавшего парня. По словам собеседника, молодой человек успел выбить пистолет из рук работника надзорного ведомства, в результате чего пуля задела 16-летнюю подругу его сына.

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Сотрудник прокуратуры сообщил газете, что сам стал жертвой нападения. «Я вышел, чтобы сделать замечание. Но подростки начали на меня кричать и оскорблять. Потом они схватили меня за шею и начали бить», — сообщил он. Мужчина добавил, что во время потасовки он сообщил, что является работником правоохранительного ведомства и что имеет при себе пистолет. После этого, с его слов, молодые люди попытались вырвать у него оружие и произошел выстрел.

Прокуратура Свердловской области проводит служебную проверку, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства. В пресс-релизе уточняется, что инцидент произошел 20 января.