Американский полицейский открыл огонь по вооруженному ножом негру

Видео: Official Baltimore County Police & Fire / YouTube

Американский полицейский в местности Пайксвилль (штат Мэриленд) открыл огонь по вооруженному ножом негру. Кадры с места событий опубликованы на YouTube, об обстоятельствах дела сообщает телеканал WBALTV. Инцидент произошел 23 декабря, однако видеозапись была представлена общественности лишь пять дней спустя.

Стражи порядка выехали на задержание 48-летнего Брайанта Палмера — из его квартиры поступил звонок с просьбой о помощи. При попытке ареста Палмер был ранен одним из полицейских, пуля попала в верхнюю часть тела. Подозреваемого госпитализировали с неопасным для жизни ранением. Открывший огонь патрульный отстранен от занимаемой должности на время служебной проверки.