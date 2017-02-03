У московской пенсионерки в подъезде отобрали более полутора миллионов рублей

Двое неизвестных в Москве вырвали у 74-летней женщины сумку, в которой находилось около 1 миллиона 608 тысяч рублей, и скрылись с места преступления. Об этом в пятницу, 3 февраля, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили телеканалу «360».

Ограбление произошло в минувший четверг в подъезде жилого дома на улице Стрелецкая в районе Марьина Роща (Северо-восточный округ столицы).

Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

13 января 2016 года стало известно, что неизвестные в Москве украли у 84-летней пенсионерки иностранной валюты, эквивалентной 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, две женщины проникли в квартиру потерпевшей, проживающей на проспекте Вернадского, представившись работниками Пенсионного фонда. Они похитили из шкафа 11 тысяч евро, 6,5 тысячи долларов США и 40 английских фунтов стерлингов.