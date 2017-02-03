Получившая в подарок ружье девочка расплакалась от счастья и умилила соцсети

В сети распространяется ролик с плачущей от счастья 10-летней девочкой, получившей в подарок двуствольное ружье. На это обратило внимание издание The Mirror.

Видео появилось в сообществе Facebook, посвященном итальянской компании Beretta, которая является одним из лидеров по производству оружия. Ролик посмотрели уже более 4 миллионов человек.

Запись прислали родители девочки по имени Пресли (Presley). В описании говорится, что родные ребенка в качестве первого собственного оружия подарили ей двуствольное вертикальное ружье Beretta 686 Silver Pigeon.

В комментариях пользователи отмечают, что маленьким девочкам стоит умиляться котятам и щенкам, но никак не оружию. Некоторые возмущаются, что в США нельзя употреблять алкоголь и покупать сигареты до 21 года, но при этом маленькие девочки могут иметь собственное ружье.