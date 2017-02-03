В Белгороде возбудили дело из-за прикуренной от церковной свечи сигареты

В Белгороде возбудили уголовное дело в отношении девушки, подозреваемой в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Поводом для этого стала размещенная в мае 2016 года в одной из соцсетей фотография, на которой 21-летняя девушка прикуривает сигарету от свечей в храме.

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Дело открыто по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2016 года в отношении девушки, осквернившей буддистский молитвенный барабан в Туве, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая разместила во «ВКонтакте» снимок, на котором она закинула ногу на молитвенный барабан, установленный на главной площади Кызыла.