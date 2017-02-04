Глава МВД Австрии прокомментировал задержание выходцев из Чечни

Правоохранительные органы Австрии считают, что задержанные в Вене выходцы из Чечни могли быть вовлечены в противостояние между криминальными группировками. Такое мнение высказал журналистам глава МВД республики Вольфганг Соботка, передает APA.

По его словам, из 22 задержанных 16 были лицами, имеющими право на получение убежища, четверо убежище получили, двоим было в этом отказано. «Мы должны сделать все, чтобы правом на убежище не злоупотребляли в преступных целях», — подчеркнул министр.

В российском посольстве в Вене заявили, что следят за развитием ситуации. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства в Австрии Булат Хайдаров, никаких обращений ни от властей Австрии, ни от самих задержанных не поступало.

Вечером в пятницу, 3 февраля, были задержаны 22 выходца из Чечни возрастом от 25 до 50 лет. До этого от местных жителей поступил сигнал о крупном скоплении людей в районе Флоридсдорф.

У задержанных изъяли автомат, пистолет и боеприпасы, которые они пытались спрятать в снегу. Полицейским подозреваемые заявили, что «просто гуляют», некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество.

