Полиция Вены отпустила большинство задержанных выходцев из Чечни

Полиция Вены отпустила 20 из 22 выходцев из Чечни, задержанных в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщает агентство APA.

Все 22 человека, в возрасте от 25 до 50 лет, подозреваются в членстве в криминальной группировке, против них возбуждено уголовное дело по параграфу 278 Уголовного кодекса Австрии. Двое могут быть высланы из страны.

Выходцев из Чечни задержали на острове на реке Дунай. От местных жителей поступил сигнал о крупном скоплении людей в районе Флоридсдорф. У задержанных изъяли автомат, пистолет и боеприпасы, которые они пытались спрятать в снегу. Подозреваемые заявили, что «просто гуляют», некоторые утверждали, что проходит свадебное торжество.

Как заявил глава МВД Австрии Вольфганг Соботка, задержанные могли быть вовлечены в противостояние между криминальными группировками. По его словам, 16 из 22 были лицами, имеющими право на получение убежища, четверо — претендентами, тогда как двоим было в нем отказано.