Путешествие к альфе Центавра показали на видео

Немецкие ученые Майкл Хиппке и Рене Хеллер предложили экономный способ путешествия к альфе Центавра. Видео, демонстрирующее полет до звезды, выложил на YouTube второй автор, кратко о работе сообщает издание Scientific American.

Дорога, по расчетам специалистов, займет примерно 140-150 лет, а для полета потребуется гигантский световой парус, который бы разогнал микрозонд массой около 10 граммов до 20 процентов от скорости света. По мере приближения к альфе Центавра зонд должен развернуть паруса в сторону этой звезды и таким образом затормозить вблизи нее.